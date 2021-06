Au Canada, la vente de véhicules thermiques neufs sera strictement interdite en 2035

Le Canada vient allonger la liste des pays ayant pour objectif d’interdire la vente de voitures neuves à motorisation thermique. Après la chasse au diesel, l’essence va subir le même sort rapidement. La Norvège, pays précurseur dans l’adoption du véhicule électrique, sera la première à interdire la vente de véhicules purement thermique dans moins de quatre ans, l’échéance étant fixée à 2025.

Le Royaume-Uni suivra cinq ans plus tard, en ayant annoncé l’échéance à 2030. La France mettra également fin aux moteurs thermiques d’ici à 2040. Cette échéance, tout comme celle du Canada, semble plus réaliste pour permettre un déploiement efficace et pertinent des réseaux de charge.

Pour faciliter l’adoption du véhicule électrique dès maintenant, le gouvernement canadien offre un bonus de 5 000 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique dont le prix est inférieur à 55 000 dollars.