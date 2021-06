Renault, Envision AESC et la start-up Verkor s’engagent dans la création de batteries "made in France"

« Notre stratégie en matière de batteries s’appuie sur les dix années d’expérience et d’investissements de Renault Group dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Ces nouveaux partenariats avec Envision AESC et Verkor vont considérablement renforcer notre position pour assurer la production d’ici 2030 d’un million de véhicules électriques "made in Europe". Il s’agit d’une étape majeure pour accroître notre compétitivité, ancrer notre Groupe dans la dynamique industrielle française et atteindre notre objectif de neutralité carbone. Le Groupe réaffirme ainsi sa volonté de produire en France des voitures électriques populaires, abordables et rentables », a déclaré Luca de Meo, P.-D.G. de Renault Group dans un communiqué de presse.