Voiture électrique : PSA réaffirme ses ambitions et évoque sa gigafactory française des batteries

Le constructeur français salue le plan de soutien à l'industrie automobile détaillé par Emmanuel Macron mardi et annonce toute une série de mesures pour favoriser la transition énergétique en France.

Mardi, le groupe PSA a adoubé le plan de relance du gouvernement en saluant particulièrement la création d'un bonus de 2 000 euros pour l'achat de véhicules hybrides essence rechargeables, véhicules produits dans plusieurs usines françaises du constructeur (Sochaux, Mulhouse et Rennes). L'augmentation du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique neuf à 7 000 euros pour les particuliers et à 5 000 euros pour les professionnels a également été bien accueillie, tout comme le plan de renforcement de déploiement des bornes de recharge.

Le constructeur de Rueil-Malmaison a rappelé investir plus de 400 millions d'euros destinés à renforcer ses capacités de production des futures chaînes de traction électriques sur ses sites français. Les composants mécaniques, aujourd'hui importés depuis l'Asie, seront produits en France dès 2022. PSA nous précise que les moteurs électriques « seront produits par la co-entreprise avec Nidec Leroy Sommer à Trémery et les boîtes de vitesses E-DCT à Metz par la co-entreprise Punch Powertrain PSA e-transmission ».

PSA fabrique ou fabriquera très prochainement sur le territoire les carters de machines électriques à Charleville, les bacs et packs batteries à Sochaux, Poissy, Rennes et Mulhouse mais aussi les réducteurs sur son site de Valenciennes. Et « par ailleurs, une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera industrialisée sur le site de Sochaux à l’horizon 2022 pour y fabriquer la future génération du Peugeot 3008 », note le constructeur.