L'électrique devrait être au cœur du plan de relance automobile prôné par l'Etat

Le Ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire va présenter un plan de soutien dédié à l'automobile d’ici les deux prochaines semaines. Sa stratégie d’attaque devrait à n’en pas douter se tourner vers l’électrique, à en croire ses propos.

C’est pourquoi le gouvernement français cherchera à lui donner un nouveau souffle, comme annoncé par le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur les ondes de France Info. « J'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours, et le plus vite sera le mieux », a-t-il déclaré. Mais surtout, l’État devra visiblement se concentrer sur la transition écologique en se concentrant tout particulièrement sur l’électrique.