Automobile : la Cour des comptes épingle (encore) le dispositif "erratique" de bonus-malus

Le nombre de dossiers de demande d’aide à la conversion pour l’achat de véhicule propre en 2019 est passé de 216 000 au premier semestre à 160 000 au second semestre, soit une baisse de plus de 25 % en cours d’année. La baisse du montant de l’aide gouvernementale a freiné la décision d’achat d’une voiture plus vertueuse.

Le dispositif de bonus-malus a été créé pour favoriser les véhicules les plus propres et pénaliser les véhicules les plus polluants. Il a été mis en place pour enrayer les émissions polluantes, mais depuis 2015, les résultats sont stagnants, oscillant entre 111,1 g et 111,5 g de CO 2 /km d’émissions moyennes par véhicule neuf.

Les magistrats de la Cour des comptes ont écrit dans leurs conclusions : « L'évaluation de ces aides reste insuffisante et leur pilotage demeure erratique, alors que leurs objectifs environnementaux sont théoriquement inchangés ».

Ce commentaire fait écho à celui du bilan 2018 : « L'efficacité du dispositif fait l'objet d’interrogations répétées auxquelles il conviendrait de répondre. L’instabilité de ses modalités est vraisemblablement un frein à son efficacité et à l’optimisation de sa gestion ».