Assurance auto : pas de baisse des tarifs avant 2021, selon la Fédération française de l’Assurance

© Pixabay

Lire aussi :

Emirates répond à l'UFC-Que Choisir et affirme proposer le remboursement à ses clients



Autour de 2 milliards d'euros économisés par les assurances

La FFA juge l'attitude de l'UFC-Que Choisir « dangereuse »

Lundi, l'UFC-Que Choisir a publié, sur son site internet, une lettre-type grâce à laquelle les assurés et bénéficiaires d'une assurance auto ou moto peuvent demander la diminution du montant de leur prime d'assurance. L'association de consommateurs estime qu'avec une chute de près de 92% des accidents corporels, expliquée par le confinement, les assurés sont en droit de réclamer une diminution de leur cotisation, que les assurances continuent de percevoir malgré un grand nombre de véhicules à l'arrêt. Jeudi, la Fédération française de l'Assurance (FFA) a écarté cette possibilité, en relayant sa réponse dans la presse.Le syndicat professionnel, qui représente les sociétés et entreprises mutuelles d'assurances, estime qu'il est encore trop tôt pour envisager une diminution ou un remboursement d'une partie des cotisations versées par les consommateurs, alors que l'UFC-Que Choisir estime entre 1,4 et 2,3 milliards d'euros l'économie potentiellement réalisée par les assurances, soit autour de 50 euros par automobile et de 29 euros par moto.Selon la FFA, seul un potentiel recul des sinistres sur l'année 2020 complète pourrait entraîner une baisse des cotisations l'année prochaine., a réagi l'organisation.Très clairement, et même si des assureurs comme la Matmut et la Maif ont décidé de faire cavaliers seuls en accordant à leurs clients une remise exceptionnelle liée à la pandémie de coronavirus , la Fédération française de l'Assurance invite pour le moment ses membres à ne pas bousculer leur politique. La FFA juge d'ailleurs la démarche de l'UFC-Que ChoisiretLa fédération concède tout de même avoir noté une baisse de 75% du nombre global d'accidents depuis deux mois, mais justifie néanmoins sa position par la législation prévue par le droit des contrats qui empêche, en théorie, les assureurs d'accorder une remise. Une assurance reste, rappelle-t-elle.La FFA en rajoute une couche en alertant, à son tour, l'association de consommateurs, en lui demandantLe temps livrera toutes ses réponses, comme toujours.