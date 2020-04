Assurance auto et moto : UFC-Que Choisir appelle les assureurs à rendre plus de 2 milliards d'euros

© Pixabay

Une chute de près de 92% des accidents corporels avec le confinement

Une diminution de la prime prévue par la loi

Alors que les assureurs continuent de percevoir leurs cotisations, et ce malgré un confinement qui immobilise une majorité des véhicules auto et moto du pays, l' UFC-Que Choisir a mis en ligne, lundi 27 avril, un courrier-type permettant aux assurés de demander la diminution du montant de la prime d'assurance automobile , ce qui permettrait aux consommateurs d'alléger un minimum la facture durant la pandémie de coronavirus Chaque année, les consommateurs allouent un budget moyen d'environ 500 euros TTC pour chaque véhicule au titre de leurs cotisations d'assurance automobile. L'UFC-Que Choisir rappelle que les deux tiers des primes sont généralement consacrés à l'indemnisation des sinistres. Mais avec un trafic auto et moto très sérieusement perturbé et ralenti, les assureurs peuvent engranger les cotisations sans avoir à trop débourser en retour, la fréquence des accidents corporels ayant chuté de 91,7% depuis le début du confinement, il y a plus d'un mois.L'association de consommateurs appelle les pouvoirs publics à imposer aux assurances automobiles françaises de rétrocéder les économies permises en période de confinement, et de diminuer ainsi les cotisations à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Plus précisément, l'UFC-Que Choisir estime entre 1,4 et 2,3 milliards d'euros l'économie potentiellement réalisée par les assurances., appelle l'association, qui estime la baisse des cotisations autour de 50 euros par automobile et de 29 euros par moto.Elle se fonde, en outre, sur la loi (le code des assurances) qui prévoit que les assurés ont la possibilité d'obtenir une diminution du montant de leur prime dans le cas où le risque en cours de leur contrat vient à diminuer, ce qui est manifestement le cas actuellement, et au moins pendant encore deux grosses semainesLe courrier-type permettant de réclamer cette diminution du montant de la prise d'assurance auto rédigé par l'UFC-Que Choisir a été mis en ligne par l'association. Vous pouvez y avoir accès en cliquant SUR CE LIEN