AlloCOVID : le nouvel outil de suivi en temps réel de l'épidémie boosté à l'IA

Des assistants virtuels gratuits disponibles 24h/24 et 7j/7

Une première expérience réussie, menée auprès du SAMU 78

Source : Communiqué de presse

Les outils et les initiatives destinés à lutter contre l'épidémie de coronavirus ou à suivre son évolution se multiplient à mesure que l'on avance vers le déconfinement officiel. Des médecins, chercheurs, professeurs, experts en épidémiologie et IA de l'INSERM (l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale) ont collaboré pour développer AlloCOVID, un dispositif qui prend la forme d'un numéro national ouvert depuis ce lundi 27 avril 2020.Depuis lundi, toute personne de plus de 15 ans souhaitant savoir si profil ou état de santé nécessite une attention particulière peut (et est invitée) à composer le 0806 800 540, via lequel elle peut converser, gratuitement depuis la France (DOM-TOM inclus), avec les assistants virtuels d'AlloCOVID. Le numéro de téléphone, mis à disposition par Orange, a bien entendu été privilégié de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès, même les exclus du numérique.1 000 assistants vocaux virtuels dits « intelligents », qui évolueront au gré des conversations et des connaissances acquises sur le virus, sont ainsi déployés et accessibles 7j/7, 24h/24. Ces derniers ont la capacité de détecter les signes de gravité de la maladie notamment chez les plus vulnérables, comme les transplantés ou les dialysés.Grâce à l'IA, l'agent virtuel peut traiter les informations médicales transmises par l'appelant et l'orienter sur sa possibilité ou non d'être atteint du coronavirus, en l'invitant au préalable à répondre à un questionnaire élaboré par le ministère des Solidarités et de la Santé. Le service alimentera la base de données de Santé publique France sur la maladie, de façon anonyme, nous assure-t-on, et permettra ce fameux suivi en temps réel de l'évolution de l'épidémie.Le dispositif AlloCOVID, qui aura une double mission, d'orientation et d'information de la population d'un côté et de renforcement du suivi de l'épidémie de l'autre, a été mis au point conformément aux recommandations de la CNIL. Il a bénéficié, au cours de son développement, de l'appui de spécialiste de la protection des données et d'experts médicaux et scientifiques. Le service a, en outre, été mis au point par e.Voyageurs SNCF, la filiale digitale de SNCF Voyageurs, mais également par une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, Allo-Media.Les différents partenaires et soutiens du projet (INSERM, Université de Paris, e.Voyageurs SNCF, Allo-Media, Opendev, Cibiltech, Privacy Impact, OVH, Allianz France, Fondation Cœur et Artère ou encore Orange) ont mis le bot vocal à disposition du SAMU 78, qui a pu le tester pendant 7 jours durant le mois d'avril. Avec succès donc.