COVID-19 : le robot Spot de Boston Dynamics utilisé pour un diagnostic à distance

L'enseigne entend étendre cet usage : elle a mis à disposition des informations matérielles et logicielles concernant ses produits, souhaitant inciter d'autres acteurs de la robotique et du médical à la suivre dans cette voie.L'hôpital de l'université Harvard, dans la région de Boston, utilise depuis près de deux semaines un robot Spot pour diagnostiquer les personnes suspectées d'être malades du nouveau coronavirus. Le robot se déplace d'un patient à l'autre, permettant à un spécialiste de santé d'interagir avec des malades sans les toucher.Boston Dynamics, anciennement filiale de Google , qui fait désormais partie du groupe japonais SoftBank, prévoit donc e présenter Spot comme un outil de télémédecine. Cette méthode permettant d'éviter les contacts avec les patients, elle réduit logiquement les risques de contagion.Dans un communiqué, la société a déclaré : «». Elle ajoute : «».Dans le cas de l'hôpital de Boston, Spot a transporté un et une radio bidirectionnelle, permettant aux médecins de réaliser une véritable visioconférence avec chaque patient.Selon Boston Dynamics, l'utilisation du robot et la réduction du risque permettent à une partie du personnel médical de se concentrer sur les diagnostics, et à une autre de se préserver pour d'autres tâches. Avec Spot, les médecins peuvent même diagnostiquer les patients depuis chez eux. La firme explique ainsi : «».La société a ajouté rendre son travail, invitant «» à l'utiliser afin d'aider le domaine médical. Elle précise que les données mises à disposition ne sont pas dépendantes d'appareils ou de logiciels de la marque, celles-ci pouvant par exemple être adaptés à des robots à roues ou à chenilles. En tout cas, voilà un nouvel emploi pour Spot le robot-chien.