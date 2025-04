Ah, le printemps… Les oiseaux gazouillent, l’air se radoucit, et soudain, l’envie nous prend de rechausser les baskets. Pour vous accompagner dans votre remise en forme et gommer les excès d’un hiver parfois un peu trop riche, Withings, le spécialiste français des objets connectés pour la santé, le bien-être et le sport, dégaine ses offres de printemps.

L’opération « Withings Days » consiste en ceci :

Une vente privée réservée aux membres du 23 au 29 avril : pour en profiter, rien de plus simple, connectez-vous à votre compte Withings ou créez-en un, et accédez aux réductions en avant-première.

Parmi les stars de cette opération, on retrouve les excellentes Body Scan, ScanWatch Nova et ScanWatch 2 ! L’occasion parfaite pour s’équiper à moindre prix et se remettre en forme avant l’été.