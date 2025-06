Avec les HUAWEI WATCH 5, la marque propose quelle que soit la variante une surface tactile en saphir - nettement plus résistante aux rayures et autres impacts. Le reste du boîtier est conçu en matériaux ultra-premium, en particulier un alliage de Titane de niveau aérospatial qui va également dans le sens d'une montre à l'épreuve du temps.

Le matériau est en effet lui aussi très résistant, y compris contre la sueur et d'autres types de corrosion. L'alliage a d'autres avantages. Il est 46% plus léger que l'acier 904L, tout en étant 1,8 fois plus résistante et dotée d'un indice de dureté 1,5 fois plus élevé. La garantie d'un aspect qui reste intact plus longtemps, pour une montre que vous prendrez plaisir à porter.

Le design lui-même est inspiré, affirme la marque, par le concept de la ligne de Kármán, cette limite à 80 km de la surface terrestre au-delà de laquelle on parle réellement d'espace. Le résultat c'est des lignes très aérodynamiques, à la fois nettes et qui se fondent entre elles avec une finition brillante du plus bel effet.