Une montre qui tient jusqu’à 10 jours, avec un GPS double bande ultra précis, un écran AMOLED lumineux, et plus de 100 modes d’entraînement. Sans oublier une conception en alliage de titane avec verre saphir et un suivi précis la santé… La HUAWEI Watch Fit 4 Pro fait forte impression et elle bénéfice d’une belle offre de lancement. Alors, faut-il craquer ?