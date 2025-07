À l’intérieur, la montre intègre une batterie endurante pouvant atteindre 8 jours d’autonomie, tout en profitant d’un système de recharge rapide très pratique au quotidien. Les capteurs TruSeen 5.5+ et TruSleep 4.0 assurent un suivi fiable de la fréquence cardiaque, du stress, de l’oxygénation du sang et de la qualité du sommeil. L’interface HarmonyOS est fluide, réactive et permet une compatibilité étendue avec les smartphones Android et iOS. L’ensemble des composants est parfaitement optimisé pour offrir une montre robuste, autonome et précise, à même d’accompagner les utilisateurs dans toutes leurs activités sportives, quelles que soient les conditions.