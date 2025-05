Avec les nouvelles Watch Fit 4 et Watch Fit 4 Pro, HUAWEI poursuit sa stratégie de montres connectées accessibles et performantes. Ces deux nouvelles versions disposent de nombreuses nouveautés et disposent d'un grand nombre de capteurs et de fonctions pour vous aider à surveiller votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil ou encore le nombre de calories brulées, mais aussi pour suivre l'ensemble de vos entrainements, à la salle de sport, en plein air ou encore dans l'eau, grâce à un logiciel revu en profondeur. Toute cette technologie est logée dans une montre à la fois élégante et légère, qui se sent à peine au poignet une fois portée.

Les prix sont de 279,99€ pour la Pro et 169,99€ pour la Fit 4, hors promotions. Le lancement de ces deux montres s’accompagne d’une offre exceptionnelle sur le HUAWEI Store : 30€ de remise via la newsletter, un bracelet supplémentaire offert pour tout achat ainsi qu'une extension de garantie de 12 mois et 3 mois d’accès à l'abonnement Santé+ offerts. Ce dernier vous permet d'augmenter les possibilités offertes par la montre connectée, avec des cours de sport ou des conseils pour entretenir votre forme en fonction de votre utilisation. Vous pouvez également retrouver les montres chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger.