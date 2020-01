Le robot-chien de Boston Dynamics a désormais un SDK et on a hâte de voir ce que le monde va en faire

© Boston Dynamics

Un SDK désormais gratuit et open source

Spot d'ores et déjà utile, concrètement, dans le secteur du BTP

À compter d'aujourd'hui, le chien-robotique des Américains de Boston Dynamics s'ouvre au grand public. Le groupe vient en effet de publier sur GitHub le SDK (Kit de développement) de « Spot ». Ce dernier permettra aux développeurs, professionnels comme amateurs, de concevoir de toute pièce de nouvelles fonctionnalités pour Spot.D'après Michael Perry, Vice-président de Boston Dynamics, la publication de ce SDK permettra à tous de «».Comme l'indique Engadget, ce SDK n'était jusqu'à présent accessible qu'aux développeurs ayant adhéré au programme depuis ses débuts. Il est désormais disponible gratuitement et au travers d'un projet open-source. Il y a toutefois un bémol, Boston Dynamics insiste : les développeurs bénéficiant du SDK via GitHub devront impérativement devenir des « early adopters » s'ils veulent se voir confier un exemplaire de Spot afin de tester leur code. Un moyen pour la société de garder tout de même la main sur sa création.Michael Perry profite de son communiqué pour nous donner des exemples d'utilisations concrètes de Spot par des entreprises externes, ayant d'ores et déjà mis à contribution ce SDK pour mettre au point des fonctionnalités exclusives. Parmi elles, une entreprise spécialisée dans les travaux publics : HoloBuilders. «», a notamment indiqué l'intéressé.Parmi les autres secteurs susceptibles d'utiliser Spot : les services de sécurité ou de police, pour (par exemple) inspecter des colis ou bagages suspects.Selon Engadget, Boston Dynamics publie le SDK de Spot pour préparer tranquillement le terrain à la commercialisation d'autres modèles de robots mis au point par le groupe, comme SpotMini , le robot bipède Atlas, ou encore l'intriguant Handle , qui pourrait contribuer à révolutionner la manutention.