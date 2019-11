La police du Massachusetts teste le robot-chien de Boston Dynamics

Spot a participé à deux opérations de police

Un robot personnalisable et un cadre législatif à construire

Source : Engadget

Alors qu'il est désormais proche d'être lancé à la vente à destination des professionnels, le robot-chien de Boston Dynamics, Spot, a déjà assuré une mission de la plus haute importance auprès de la police du Massachusetts, aux États-Unis. La machine, qui fascine autant qu'elle terrifie, a été louée et utilisée par une équipe de déminage durant trois mois, d'août à novembre.Si les informations officielles ne sont pas très nombreuses, un porte-parole de la police du Massachusetts a déclaré que les démineurs ont utilisé Spot comme «», afin d'offrir aux policiers des images retransmises en direct d'appareils dangereux ou de suspects potentiellement armés, qui pourraient être cachés.Le robot chien a été utilisé lors d'essais, mais aussi à deux reprises en opération. «», a indiqué David Procopio, porte-parole de la police de l'État.Boston Dynamics indique avoir doté Spot d'une API dite « ouverte ». Cela signifie que l'interface est personnalisable, et que tout exploitant de Spot peut y inclure son propre logiciel. La police du Massachusetts affirme, de son côté, de ne pas avoir utilisé cette fonctionnalité, se contentant des propriétés de base du robot, de son bras, de son éclairage et de sa caméra à 360°.L'entreprise ne souhaite pas non plus armer son robot. La licence d'exploitation de Spot interdit en effet de l'utiliser pour toute tâche qui pourrait nuire à des personnes ou les intimider. D'où l'intérêt pour Boston Dynamics de louer ses robots sur pattes, plutôt que de le vendre. Cela n'a pas empêché la police de Dallas, au Texas, de tuer un tireur d'élite en 2016, grâce à un robot chargé d'une bombe (qui n'était pas un robot Boston Dynamics).L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) invite pour sa part les législateurs fédéraux et fédérés à adopter des lois ou à mettre en place une réglementation afin de délimiter les différents cas d'usage des robots à la pointe de la technologie. Kade Crockford, l'un des cadres de l'ACLU, a insisté sur le «».