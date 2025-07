Une amélioration constante de l'outil de travail qui a un impact direct sur les effectifs. Selon des chiffres du Wall Street Journal, l'an dernier, le nombre moyen d'employés par entrepôt Amazon était d'environ 670, soit le plus bas jamais atteint par le groupe les 16 dernières années.

L'intelligence artificielle est aussi de plus en plus utilisée, « afin d'améliorer le placement des stocks, la prévision de la demande et l'efficacité de nos robots ». Autant de nouveautés qui justifient la volonté du groupe de réduire le volume de sa main-d'œuvre dans les prochaines années. À l'heure actuelle, Amazon compte 1,56 million d'employés à travers la planète. Le groupe comptera-t-il bientôt plus de robots que d'humains travaillant pour lui ?