Au-delà des emplois directs, l'écosystème Amazon soutient plus de 43 000 emplois indirects dans les secteurs de la construction, de la logistique et des services aux entreprises. L'effet d'entraînement s'étend avec 35 000 emplois supplémentaires créés par les PME et entrepreneurs qui utilisent les technologies, services et réseau logistique d'Amazon pour développer leurs activités.