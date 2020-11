Amazon lance sa plateforme Amazon Air en Europe avec de premiers Boeing 737

On le sait, en cette période de crise sanitaire, toutes les entreprises ne sont pas sur un pied d'égalité. Et en ce qui concerne Amazon, la firme de Jeff Bezos est sur un nuage. Alors que les confinements et les couvre-feux se traduisent par la fermeture de plusieurs boutiques ayant pignon sur rue, c'est principalement via Internet que se développent les activités commerciales.

La multinationale explique qu'avec ce nouveau centre Amazon Air, l'objectif est de mieux répondre à la demande des consommateurs européens avec deux vols par jour de prévus.

La société ajoute que cette plateforme est également l'occasion d'améliorer le transport des équipements de protection face à la COVID-19 avec 9 millions de masques, 100 000 thermomètres et 3 millions de paires de gants qui seront distribués au sein des entrepôts de la société à travers l'Europe.