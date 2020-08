Amazon va démarrer ses tests de livraison par drone aux US

C'est en juin 2019 qu'Amazon avait fait la démonstration de son nouveau drone de livraison, un modèle hybride hexagonal de dernière génération, pouvant décoller et atterrir comme un hélicoptère. Il va de soi que le drone ne sera pas tout terrain. Difficile par exemple d'imaginer une livraison dans une petite ruelle ou dans les rues les plus étroites de nos grandes villes et villages. Un phénomène qui, en France, serait renforcé par la réglementation stricte en la matière, qui interdit le vol de nuit ou le survol de la population, de même que le vol qui ne serait pas suivi par un agent spécialisé. Et il serait difficile d'accorder des dérogations spécifiques au cas par cas pour le monde du e-commerce.