La CIA a déclassifié un projet de drone nucléaire datant de la guerre froide

Mais la CIA jugeait ces données insatisfaisantes et voulait équiper les drones de moteur à radio-isotopes permettant de récupérer la chaleur de déchets nucléaires comme le plutonium, et ainsi offrir jusqu'à 30 jours d'autonomie, ou 58 000 km. L'agence voulait lancer une flotte de 12 drones équipés de caméras et appareils photo haute résolution, qui auraient pu survoler les sites sensibles plus bas que l'avion U-2, et récupérer au passage les signaux des radios et radars ennemis. Les données auraient ensuite été transmises à un U-2 pour être analysées et ramenées sur les bases US.