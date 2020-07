La branche OVNI du Pentagone va dévoiler une partie de ses images au public

Dans le rapport de la commission sénatoriale, rendu public ce 17 juillet 2020, il est précisé que le programme OVNI du Pentagone est désormais coordonné par l'Office Naval Intelligence, et qu'un groupe de travail étudie les « menaces aériennes avancées ».

Plus précisément, il s'agit de « normaliser la collecte et le rapport sur les phénomènes aériens non identifiés », pour établir leurs liens potentiels avec des gouvernements étrangers et bien sûr, déterminer leurs niveaux de menace pour l'armée américaine.

Ce groupe de travail doit désormais rédiger un rapport sur les phénomènes aériens anormaux, notamment ceux qui n'ont pas pas pu être identifiés, dans les 180 jours suivant la promulgation de la loi d'autorisation des renseignements.

Nous y retrouverons probablement les images ci-dessous, pour lesquelles Mick West, du site de démystification Metabunk, suppose qu'il s'agit simplement d'un ballon ou d'un oiseau.