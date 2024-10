La navette spatiale X-37B, en service depuis plus d'une décennie pour la défense américaine, est devenue experte pour jouer au chat et à la souris. Lors de ses dernières missions déjà, elle avait à plusieurs reprises allumé ses propulseurs pour changer d'orbite et « perdre » les agences et observateurs qui, périodiquement, l'observent, la reconnaissent et suivent ses activités.

Lesquelles consistent essentiellement à tester sur le long terme de nouveaux capteurs, des méthodes de propulsion, des matériaux spatiaux, des antennes… Bref, des matériels sensibles que la Space Force installe ensuite sur ses satellites de la défense.

Malgré tout, X-37B conserve ses réelles capacités secrètes, en matière de manœuvre comme sur ce qu'elle embarque dans sa soute ou dans son module de service. En décembre 2023, SpaceX l'avait envoyée sur une orbite elliptique avec la puissance de Falcon Heavy. Les militaires vont en profiter pour manœuvrer et tester des changements d'orbite en profitant de l'atmosphère terrestre.