Une petite navette X-37b s'est discrètement posée ce dimanche... Après plus de 2 ans en orbite

Avant que Boeing confirme dans la journée le retour de sa petite navette X-37B après une mission au service de la défense américaine, sur la grande piste d'atterrissage qui était jusqu'à 2011 dédiée aux navettes STS de la NASA. La navette s'est posée seule et ce sont les militaires qui s'en sont occupés avant le lever du jour, mais on sait déjà qu'elle a atterri avec succès et que sa mission de pratiquement 30 mois s'est passée comme prévu. La Space Force n'en dira pas plus.