Boeing se prépare à un second vol d'essai de sa capsule Starliner en direction de l'ISS

Les responsables du programme continuent d’indiquer qu’il s’agit avant tout d’un vol d’essai, et qu’il prend place justement pour pouvoir valider les systèmes et identifier les dernières difficultés à corriger avant que des équipages puissent s’installer dans les sièges de Starliner. Quelques petits rouages grippés sont donc encore attendus, mais ils ne doivent pas mettre en péril la mission ni l’objectif de s’amarrer à l’ISS… Il s’agit d’un rappel bienvenu, car la mission « OFT-2 » est vue le plus souvent comme la réédition en plus appliqué du premier essai de Starliner, OFT-1, le 20 décembre 2019. Ce vol, catastrophique, n’avait finalement duré que 48 heures et la capsule n’avait pas rejoint la station : dès l’atterrissage, la NASA et Boeing lançaient une double investigation.