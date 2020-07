La NASA termine son audit du programme Starliner de Boeing. Prochain vol à l'automne ?

En plus de corrections nécessaires (et donc d'une longue période sans décollage), Boeing et la NASA ont dû se soumettre à deux enquêtes : la première a été menée par l'OIG (bureau des audits) de la NASA, l'autre par un consortium d'équipes des deux entités. Il s'agissait d'un ratissage complet du projet : documentation, résultats des tests, contrats avec les sous-traitants… Et il en est ressorti un ensemble de 80 « recommandations » pour Boeing, corrections ou procédés à mettre en place avec l'agence américaine pour assainir le programme.

Ces recommandations sont réparties en cinq catégories : « Tests et simulation » (21 recommandations), « Cahier des charges » (10 recommandations), « Améliorations des procédés et opérations » (35 recommandations), « Logiciel » (7 recommandations) et « Apprentissage et modification des matériels » (7 recommandations).