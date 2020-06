Après 28 jours dans l'espace, la capsule Crew Dragon fait un sans-faute

Toutefois, le moment le plus critique de la mission Demo-2 reste le retour de Bob Behnken et Doug Hurley sur Terre. Celui-ci se fera en plusieurs étapes : le désamarrage, la désorbitation, la rentrée atmosphérique, l'amerrissage (contrairement aux Soyouz et Starliner, Crew Dragon se pose en mer et non sur terre) et enfin, la récupération des astronautes. Le test ne sera réussi que lorsque ces derniers seront sains et saufs.