C’est la fin d’un hiatus qui durait depuis le début de l’été, lorsque la NASA et Boeing ont préféré que les astronautes de la capsule Starliner restent pour une durée étendue sur la Station spatiale internationale (ISS). Début septembre, après des défauts et des doutes sur le système de propulsion, Sunita Williams et Butch Wilmore ont vu Starliner repartir… sans personne à bord. Pour leur sécurité, leur mission a été prolongée de six mois jusqu’au printemps prochain.

Pas malheureux pour un sou, les deux astronautes, très expérimentés, ont communiqué à de nombreuses reprises leur confiance en la NASA pour choisir la solution la plus adaptée pour un retour en toute sécurité. Pour le reste, ils travaillent toute la journée, et ne sont pas véritablement « bloqués » sur l’ISS, pas plus que la mission Crew-9 n’est une mission de secours : en cas d’urgence Sunita et Butch ont toujours eu une solution pour revenir sur Terre. Reste que c’est ce 30 septembre que leur véritable taxi de retour s’est amarré à la station, avec deux places libres et leurs combinaisons adaptées.