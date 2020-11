Crew Dragon réussit son premier décollage avec un équipage complet !

Les mauvaises langues pourront dire que l'agence américaine n'a pas eu beaucoup le choix. Le programme Commercial Crew, à cause de difficultés techniques et d'un sous-financement initial attribué à SpaceX et Boeing, est très en retard. Chaque « achat de sièges » et chaque décollage d'un américain au sein d'une capsule Soyouz de ces dernières années est venu souligner cette lacune. La NASA a donc changé d'agenda. Avec une première rotation régulière prévue sur l'ISS dès l'automne 2020, juste après la démonstration, il fallait que les équipes combinées de SpaceX et de l'agence puissent terminer leur étude du dossier sans griller les étapes ou mettre l'équipage de quatre astronautes en danger. La capsule Crew Dragon n'est donc certifiée que depuis le 10 novembre.