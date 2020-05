Crew Dragon : plus que deux semaines avant le décollage !

Pour la première fois depuis 2011, la NASA va pouvoir envoyer ses astronautes en orbite sans passer par Baïkonour ! Malgré tout, il s'agit encore d'un test, le dernier et le plus important pour le véhicule de SpaceX. Une fois en orbite, les deux astronautes rejoindront la Station Spatiale Internationale en 24 heures environ, avant de l'approcher avec les commandes en mode « manuel », afin de ne pas totalement se reposer sur l'automatisation de Crew Dragon. Ils passeront ensuite plus de deux mois en orbite, effectuant les tâches classiques (expériences, maintenance de l'ISS, etc) avant de revenir se poser dans l'Atlantique, probablement au mois d'août. Equipes au sol et astronautes surveilleront l'état de la capsule régulièrement et, s'ils détectent une dégradation au fil du temps, Doug Hurley et Bob Behnken reviendront amerrir sans tarder.