La capsule Starliner fera un second vol de test sans astronautes

L’entreprise s’engage pour un second vol inhabité qui devra faire montre de ses progrès.

Lors de la campagne OFT-1 (Orbital Flight Test) le 20 décembre 2019, une erreur d'horloge de vol avait entraîné une suite d'événements empêchant la capsule de rejoindre l' ISS en sécurité. Et l'enquête qui a suivi a mis en évidence d'autres erreurs, dont une commande annulée au dernier moment et qui aurait pu mener la mission à la catastrophe.

Boeing prend les devants pour couper court aux rumeurs : le deuxième vol orbital de la capsule Starliner sera un nouveau test sans astronautes à destination de l'ISS. « Faire voler une capsule inhabitée nous permettra de compléter tous les objectifs de test, et d'évaluer la performance de la capsule Starliner sans surcoûts pour le contribuable » souligne le communiqué de l'entreprise.

Boeing travaille toujours main dans la main avec la NASA pour déterminer toute la liste des actions correctives (61 points identifiés) à mener après ce premier vol, notamment pour changer les procédures de tests au sol. L'agence souhaite logiquement que les erreurs découvertes lors du vol OFT-1 soient détectées bien plus tôt, avec des essais plus rigoureux notamment pour le logiciel de vol. Dans son propre communiqué, la NASA explique d'ailleurs que si Boeing avait souhaité mener comme prévu initialement son prochain vol avec un équipage, il aurait fallu apporter des garanties supplémentaires.

Avec la programmation du vol OFT-2 (pour lequel Boeing avait mis 410 millions de dollars de côté au cas où), l'entreprise de Seattle veut remettre les compteurs à zéro, et prouver que tous les problèmes sont réglés sur sa capsule. Elle s'élancera donc pour un amarrage automatisé sur l'ISS, et un retour dans le désert une semaine plus tard.