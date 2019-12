Lancement test de la capsule Starliner : suivez l'événement commenté en direct avec nous vendredi !

Starliner sur son pas de tir, parée au décollage

Rosie s'envole

Un tour sur la station

Un point sur l'agenda

Dès midi, suivez avec Clubic cet événement exceptionnel, commenté en direct, sur Twitch et YouTube en simultané !Elle est enfin arrivée sur son pas de tir, le 18 décembre : la capsule CST-100 Starliner de Boeing , au-dessus de la fusée Atlas-V qui va la propulser jusqu'en orbite.Pour ce vol de démonstration, Starliner n'embarquera aucun astronaute, mais l'aventure est déjà dans tous les esprits... Non seulement les équipes ont testé depuis un mois tous les équipements du site (salle blanche, accès à la capsule, procédures...) mais en plus, le véhicule embarque le mannequin Rosie, baptisé en hommage à l'icône de la seconde guerre mondiale «». Le décollage promet d'être spectaculaire, puisqu'il aura lieu quelques minutes avant l'aube à Cap Canaveral, ce qui est propice pour voir de superbes effets de traînée avec les moteurs de la fusée. La météo affiche pour le moment 80 % de conditions positives.Une fois en orbite, Starliner allumera ses moteurs pour rattraper la Station Spatiale Internationale. Moins de 24 heures plus tard, la capsule tentera de s'y amarrer de façon automatisée, avant que les six occupants de la station puissent y entrer, dans la soirée. Les équipes de Boeing et de la NASA reprendront du service avant la fin de l'année pour un retour sur Terre dans la journée du 28 décembre, et un atterrissage dans le désert au Nouveau Mexique.Le véhicule devrait ensuite subir quelques mois de tests, et être réutilisé pour un vol au second semestre 2020.Premier décollage de Starliner après le test de son système d'urgence au mois de novembre, c'est aussi le premier pour cette version particulière du lanceur Atlas-V. Un test important, alors que la NASA souhaite au plus vite retrouver la capacité d'embarquer ses propres astronautes en orbite.La capsule équivalente de SpaceX, la Crew Dragon , avait réussi un vol de test identique au mois de mars 2019, avant d'exploser lors d'un test quelques semaines plus tard. Crew Dragon devrait revenir sur le devant de la scène en janvier pour un dernier essai de son système d'évacuation avant un vol habité.