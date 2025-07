En plus de devoir envisager des solutions souveraines qui impliqueraient de nouveaux investissements colossaux, une autre fenêtre de tir entraînerait de profonds changements techniques. Car les fenêtres de lancement vers Mars, basées sur l’alignement entre la planète rouge et la Terre, ne se présentent que tous les 26 mois, et chaque configuration orbitale diffère : distance, trajectoire, vitesse d’approche, etc.