Bit_Man

C’est dommage pour la science, mais les US ont trop de dettes, dettes pour grande partie financées par des pays étrangers au rang desquels figure ou figurait en premier la Chine, Trump veut faire tomber les taux d’intérêts pour payer sa dette moins chère, les chinois en ont vendu un gros paquet depuis deux ans, conscients que les US n’étaient pas les meilleures débiteurs.

Puis Vance, cette lumière intersidérale … de décrire dans la plus sobre langue diplomatique, que " les US empruntaient à des paysans chinois, pour que les US puissent acheter des biens manufacturés à des paysans chinois", c’est sùr avec des lumieres semblables que la science va bien se porter là bas …