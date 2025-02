En cause notamment, des coûts exorbitants combinés à plusieurs retards. 23,8 milliards de dollars ont été dépensés entre 2011 et 2022, tandis que la fusée présente d'importantes limites : non réutilisable, elle ne peut être lancée qu'une fois tous les deux ans. Pire encore, un seul lancement vaut 4,1 milliards de dollars.