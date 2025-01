MHC

A-t-on en Europe le moindre début de commencement d’équivalent à Starship (même en projet) ou la spatial européen est-il vraiment en train de mourir ?

Il faut savoir que plus de la moitié des maigres 30 lancements au carnet de commande de la nouvelle fusée Ariane 6 sont pour Amazon (lancement de Kuiper concurrent de Starlink) et que avec sa nouvelle fusée New Glenn de Blue Origin (détenu par Amazon), ils n’auront plus besoin de Ariane 6 pour les prochains lancements.

ArianeSpace va donc devoir trouver de nouveaux clients pour une fusée qui coûte … deux fois plus cher au lancement que la concurrence et qui n’a pas comme ses concurrents US d’étage réutilisable.