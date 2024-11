SpaceX a une ambition : pouvoir ramener l'intégralité de la fusée Starship sur son pas de tir. Elle a déjà réussi l'exploit de ramener le lanceur super-lourd à l'endroit de son décollage au mois d'octobre dernier. Un succès qu'elle va tenter de renouveler durant le lancement d'aujourd'hui.

« Le prochain test en vol de Starship vise à étendre les capacités du vaisseau et du propulseur et à se rapprocher de la réutilisation de l'ensemble du système » indique l'entreprise dans son communiqué. Ainsi, au-delà du retour du lanceur super lourd, SpaceX va aussi effectuer plusieurs changements par rapport au vol d'essai n°5 d'octobre dernier. Le plus notable sera le rallumage d'un des six moteurs Raptor du vaisseau Starship au cours du vol suborbital.