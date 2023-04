Le gigantesque Starship devrait (enfin) tenter d'atteindre l'orbite dans les semaines qui viennent

Contrairement aux assemblages précédents, on peut cette fois affirmer que la volonté de SpaceX, tout comme celle de son illustre fondateur, est centrée sur le vol d'essai orbital. Il restait toujours des étapes à terminer, comme l'installation finale des tuiles thermiques sur le Starship, ou l'essai simultané de mise à feu des 33 moteurs (finalement 30) avec le booster BN7, ou encore la mise à niveau pour renforcer la table de tir (qui ne dispose toujours pas d'un système de déluge digne de ce nom, il sera mis en place plus tard) en vue du décollage. Cette fois, du côté technique, tout semble bien en place. La « tour de lancement » qui permet avec ses bras mobiles de soulever les étages pour les placer sur la table fonctionne, et l'assemblage final a eu lieu ce 5 avril, avant des tests avec les interfaces pour le remplissage en ergols des réservoirs. Il ne manque plus que le fameux « coup de tampon » de la FAA.