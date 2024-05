SpaceX prépare son nouveau décollage de Starship ! Objectif, tester son impressionnant bouclier

De son côté, le Starship SN29 aura lui aussi une tâche ardue, en rapport avec sa future réutilisation. Après une insertion en quasi-orbite (en réalité une trajectoire balistique qui le conduira au-dessus de l'océan Indien), il tentera de survivre, grâce à son bouclier aux 18 000 tuiles thermiques, à une traversée et un freinage atmosphérique. Lors du 3e vol, cette étape ne s'était pas bien passée, à cause notamment de problèmes d'orientation. Le Starship tournait sur lui-même, et la porte qui simulait une éjection de charges utiles ne s'était pas refermée correctement.