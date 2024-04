Top 8 des méga-lanceurs, mais au fait, qui a la plus grosse fusée ?

Il est celui qui, selon Elon Musk, rendra notre espèce interplanétaire. Que l'on croie ou non à ce qui n'est aujourd'hui qu'une prophétie, Starship, lui, est bel et bien devenu une réalité. Dévoilée en 2016 lors d'une conférence qui montrait les ambitions de futures cités martiennes pour SpaceX, la « Big F***ing Rocket », ou « l'Interplanetary Transport Ship », est devenue ensuite le grand lanceur en acier que l'on connaît aujourd'hui, et qui pourrait bien encore évoluer.

Après 3 vols d'essai (avril et novembre 2023, puis mars 2024), Starship et son premier étage, le SuperHeavy, ont atteint l'espace, mais pas encore l'orbite. Et surtout, il reste du travail pour rendre chaque élément récupérable et réutilisable. Pourtant, alors que la cadence s'accélère encore, les doutes sur la faisabilité technique s'amenuisent.

Starship est déjà un méga-lanceur, dans tous les sens du terme. Avec ses 121 mètres de haut et ses 9 mètres de diamètre, la fusée pèse 5 000 tonnes lorsque le compte à rebours atteint sa dernière seconde. C'est titanesque, et presque deux fois plus que la plupart des autres de cette liste. SuperHeavy est aussi propulsé par 33 moteurs Raptor sur le premier étage, qui fonctionnent au méthane et à l'oxygène liquide.