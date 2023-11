35 ans après le seul vol de Bourane, le plus cher gâchis de l'URSS spatiale ?

La période de trois ans qui s'étend entre fin 1985 et fin 1988 fut le très court « âge d'or » pour la navette russe. En effet, le 10 novembre 1985, un modèle de vol aérodynamique de Bourane, OK-GLI, s'envole pour la première fois avec ses propres moyens, équipée de quatre réacteurs d'avion et de quelques modifications. Les essais seront très concluants, et ils redonnent un coup de fouet au programme, d'autant plus que les Américains subissent de plein fouet un coup d'arrêt en janvier 1986 avec la catastrophe et la perte de leur navette Challenger.

Autre chance pour Bourane, 1986 c'est l'avènement de la première station orbitale modulaire, Mir, qui donne de nouvelles perspectives à la navette, capable d'emmener du cargo, une dizaine d'astronautes ou de nouveaux modules et de s'y amarrer de façon automatisée. Finalement, cette navette, il ne lui reste plus qu'à voler… mais le premier véritable exemplaire de vol, baptisé un temps Baïkal ou OK 1.01, n'entre en assemblage final à Baïkonour qu'en 1986 et le lanceur Energia n'a pas encore fait ses preuves.