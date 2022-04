Enterprise : la vraie fausse navette STS

Sur place, elle est équipée d'une multitude de capteurs, et pour la première fois, l'un des deux 747 porteurs (variante nommée SCA) est mis à l'épreuve. De premiers tests sur piste réussissent le 15 février 1977… et le baptême de l'air prend place 3 jours plus tard. Lors de ce premier vol comme pour les 4 suivants, tout repose sur l'équipage du grand Boeing, car Enterprise est une « masse inerte ». Ses systèmes de bord sont éteints, et il n'y a personne à bord. L'avion porteur décolle, et manœuvre à plusieurs reprises pour jauger les possibilités de transport (les « vraies » navettes aussi utiliseront le SCA). Il y a également des tests en vue des futurs largages, mais le sujet principal est bien entendu d'évaluer l'aérodynamique d'Enterprise, qui se révèle conforme aux tests et très encourageante. En particulier avec son énorme cône arrière, un dispositif conçu pour protéger la section moteur des navettes lors des transits et améliorer sa trainée.