Spacelab : quand l'Europe s'invitait dans les navettes STS

Avec son programme de navettes STS (Space Transportation System) qui prend forme au début des années 70, la NASA doit faire face à différentes pressions. Les militaires veulent pouvoir emmener de grands satellites pour la défense, les industriels proposent une navette réutilisable, tandis que les politiciens veulent un programme qui fournit à la fois des emplois, de l'économie, et une orbite basse accessible « à tous ». Et les scientifiques ? S'ils ne sont pas exclus, ils sont les perdants dans le design qui est retenu : oui, l'espace de vie dans la cabine est large et pourra embarquer des équipements, mais le volume est limité (surtout à 7 astronautes), et les options pour les expériences aussi. L'idéal serait de disposer d'un module scientifique dédié… mais l'agence américaine ne reçoit pas les fonds. Et pourquoi pas un partenariat ? C'est la bonne occasion : les Européens veulent plus d'ambition pour ce qui deviendra l'ESA en 1975. La navette emmènera des astronautes européens, contre la conception et construction d'un module spatial : Spacelab est né.