Le CNES se penche sérieusement sur les vols spatiaux habités avec Ariane

Pour de nombreux observateurs, c'est donc le « moment ou jamais » pour ne pas rester sur la touche et disposer d'un accès autonome et souverain à l'orbite basse pour nos astronautes (dont la filière et la formation sont internationalement reconnus comme de tout premier plan). Arianespace, l'opérateur des fusées, et ArianeGroup, qui les conçoit et les assemble, se sont déjà prononcés en faveur d'un tel projet, mais il ne s'agit pas de s'y lancer seuls, car il faudra l'appui indispensable (et le chéquier) de l'ESA pour y arriver.