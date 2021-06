NEO Surveyor : la NASA accélère son projet pour surveiller les astéroïdes

Les années passent et la probabilité de découverte d'un gros astéroïde « tueur » diminue, au fur et à mesure que les moyens pour détecter les petits corps célestes progressent. Cela étant, l'étude des objets célestes géocroiseurs (ou NEO en anglais, pour Near Earth Objects) n'est pas un domaine à négliger.

En 2010, la NASA se voyait confier la mission de cartographier l'existence de plus de 90 % des astéroïdes d'une taille supérieure à 1 000 mètres de diamètre. Un objectif qu'elle estime réussi, et qui fut suivi d'un objectif encore plus ambitieux, à savoir détecter 90 % ou plus des NEO dépassant les 140 mètres de diamètre. En se basant sur différentes simulations, l'agence américaine évalue qu'elle en a détecté 40 % aujourd'hui (pratiquement 10 000 au total). Or, malgré les bons résultats des détections depuis les télescopes au sol, la NASA développe le projet orbital NEO Surveyor, lequel pourrait améliorer significativement les résultats d'ici la fin de la décennie.