Pour son programme ce week-end, l'astéroïde 2024 PT5 a une trajectoire un peu particulière : il vient faire un tour autour de la Terre ! Découvert le 7 août par un télescope installé en Afrique du Sud, ce petit caillou interplanétaire (d'une taille d'environ 10 mètres de diamètre) a d'abord été considéré comme un astéroïde géocroiseur « classique », c'est-à-dire qu'il passe occasionnellement près de la sphère d'influence terrestre.

Mais 2024 PT5 a une course autour du Soleil qui est pratiquement la même que la nôtre : la différence de vitesse entre les deux est relativement faible. Résultat, au mois d'août, il est passé entre la Terre et la Lune, mais l'influence de notre planète a perturbé sa trajectoire, le lançant dans une ellipse particulière. Et entre le 29 septembre et le 1er décembre, il sera « captif », mais pas définitivement. La vitesse accumulée lui permettra de repartir et de continuer sa course autour du Soleil.