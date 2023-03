Cet astéroïde menace la Terre ? Pas de panique, voici notre guide pour naviguer dans l'actu

Au-delà cependant, on peut estimer qu'il y a un danger avéré, et si jamais les observatoires détectaient un candidat avec une probabilité suffisamment élevée de collision, une mission pourrait être envoyée afin de le dévier. C'est l'avantage, depuis 2022, la méthode est considérée comme effective. Seul écueil, il faut du temps… Et plus l'astéroïde venant nous percuter sera gros, plus il faudra s'y prendre tôt pour espérer le dévier. Toutefois, pas d'inquiétude particulière : il en reste de moins en moins qui échappent aux détections. Et promis, si cela devait arriver, on ne râlera pas sur les articles d'actualité.