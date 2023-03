DART : c'est confirmé, l'astéroïde a pris un joli coup

Le premier article analyse la trajectoire de la sonde et conclut que malgré les connaissances très limitées sur Dimorphos (qui fait 150 mètres de diamètre environ), l'algorithme d'approche s'est très bien débrouillé pour connaître sa position par rapport à l'astéroïde, corriger sa trajectoire et frapper le plus possible au centre de la cible. Les scientifiques ont même reconstitué l'angle d'impact précis.

Un autre article s'est centré sur la déviation constatée de Dimorphos, qui prend désormais 33 minutes de moins pour faire une orbite autour de Didymos, à cause de l'impact, mais aussi à cause de l'énorme masse de matière éjectée lors de la collision (troisième article).