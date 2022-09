La sonde spatiale DART voit à présent le duo d'astéroïdes qu'elle va percuter

C'est la démonstration ultime de la méthode la plus simple pour tenter de dévier un astéroïde qui serait dangereux pour notre planète : envoyer un projectile guidé à très haute vitesse. DART (610 kg au décollage) voyage à présent avec une différence de vitesse de 6,6 km par seconde par rapport à l'astéroïde Didymos et sa petite lune Dimorphos… sur laquelle il va s'écraser le 26 septembre.

Les équipes visent le plus petit membre de ce duo, car l'impact ne modifiera pas l'orbite de l'astéroïde parent Didymos, mais la vitesse et donc la trajectoire de Dimorphos. Et depuis peu, les équipes peuvent retrouver l'astéroïde sur la caméra optique de navigation de DART, nommée DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation), malgré les 20 millions de kilomètres qui les séparent encore.