Après le projet DART de la NASA, l'ESA prépare Hera, sa mission de déviation d'astéroïdes

DART sera accompagné d’un CubeSat qui récoltera les premières données après l’impact, mais c’est surtout ici que la mission d’Hera entre en jeu. La sonde sera dotée d’outils de pointe comme un lidar et un instrument infrarouge thermique, ainsi que de deux CubeSats capables de s’approcher au plus près du site. Ces derniers vont être mis au point par l’entreprise danoise GomSpace et la firme américaine Tyvak Internationals.